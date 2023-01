Deolane Bezerra diz que Tadeu Schmidt não deveria interferir em relação de Gabriel e Bruna Griphao - Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 27/01/2023 22:45

São Paulo - Deolane Bezerra opinou sobre a polêmica maior polêmica do “BBB 23” até aqui. A influenciadora acredita que o relacionamento tóxico de Bruna Griphao e Gabriel Tavares deveria seguir sem a interferência de Tadeu Schmidt.

“É uma questão muito forte (...) Mas as pessoas que estão lá perto dela e dele estavam vendo o que estava acontecendo. Acho que o jogo deveria seguir. Até porque, para mim, é informação aqui de fora”, afirmou a advogada ao “TV Fama”, programa da RedeTV! que vai ao ar nesta sexta-feira (27).

Quando questionada se o reality quer participou teria menos discussões se houvesse interferência externa, Deolane comparou as ações de Tadeu com as de Adriane Galisteu: “A Galisteu gostava é de fogo no feno. Não era ela que falava? Acho que o reality tem que seguir do jeito que está acontecendo lá dentro.”

Ainda de acordo com a influenciadora, os participantes do reality não deveriam contar com informações externas durante o decorrer do programa para não recalcular rota e mudar o comportamento. “Quando você sai, leva aquele baque se deu certo ou não”, ressaltou.