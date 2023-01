Fred e Larissa se beijam - Reprodução de vídeo / TV Globo

Fred e Larissa se beijam Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/01/2023 08:31

Rio - Após muitas olhadas e chamegos, Fred e Larissa finalmente se beijaram. O momento aconteceu durante a festa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, que teve a banda Skank como atração, na madrugada deste sábado. Bruna Griphao e Marvilla comemoraram o beijo dos dois, que dormiram agarradinhos no quarto fundo do mar depois do agito.

Fora da casa mais vigiada do Brasil, o novo casal também deu o que falar. Os internautas vibraram com o beijo, já que a torcida para o jornalista e a personal trainer viverem um affair no reality era grande. "Por favor, casem", pediu um usuário do Twitter. "O momento em que os dois se olham e se beijam, que tudo. O solteiro não tem um dia de paz", brincou outro.

Confira:

Larissa e Fred O HEXA VEIOOOOO FAMILIAAAAAAAAAAA!!! pic.twitter.com/fbfm4DiJGk — Reginaldo Vieira (@regicvieira) January 28, 2023

Fred e Larissa pfv casem — Vinicius Castro (@viniciuuscastro) January 28, 2023

EXCLUSIVO



O mundo comemora o beijo entre larissa e fred desimpedidos #BBB23 pic.twitter.com/dr7PAmzrP6 — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) January 28, 2023

ACORDEI E A PRIMEIRA COISA QUE EU VI FOI O BEIJO DA LARISSA COMO FRED QUE DELICIAAAAA #BBB23pic.twitter.com/pIgLB4FAtQ — caio (@ringsIiar) January 28, 2023

finalmente Fred e Larissa se beijaram gentee.Aliás,o grude que eles tavam esses dias.Conectados mais que nunk.#BBB23 pic.twitter.com/HoOtH6Slpb — mary. (@DantasMaryanne) January 28, 2023

ROLOOOU! E QUE BEIJO FOI ESSE?! Fred e Larissa finalmente se PEGAM durante a festa do BBB 23, o momento em que os dois se olham e se beijammm que tudoooo SOLTEIRO não tem um dia de paaaz! KKKKK

#BBB23 pic.twitter.com/ChiK4k7ofb — Órfão do BBB! (@PyetroCorrea) January 28, 2023