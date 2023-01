Brothers disputam a prova do anjo neste sábado - Reprodução de vídeo / TV Globo

Brothers disputam a prova do anjo neste sábadoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/01/2023 17:01

Rio - Ricardo foi o vencedor da prova do anjo, que aconteceu na tarde deste sábado, no "Big Brother Brasil 13", da TV Globo. Com isso, Ricardo tem o poder de imunizar uma pessoa. Após o final da prova, o brother escolheu Gabriel Santana e Domitila para o castigo do monstro. Eles terão que passar todo o tempo vestidos de mala segurando a alça que caiu, ao sinal sonoro os brothers deverão ir até a área de bagagens exalando sua chatice. Além de perderem 300 estalecas cada, quem está no VIP vai para a XEPA.

fotogaleria

Na prova, Key Alves, Marvvila, Fred Nicácio, Tina, Bruna Griphao, Cezar, Paula, Cristian, Aline Wirley, Fred, Ricardo e Sarah Aline realizaram um circuito. Quem fizesse menos tempo se tornaria o anjo. Ricardo levou a melhor na final contra Cezar. Para o almoço do anjo o brother levou Tina, Sarah Alice e Bruna, explicando que elas estão na XEPA.