Gabriel e Larissa conversam na manhã deste sábadoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/01/2023 13:54

Rio - Após se estranharem durante a festa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, Gabriel e Larissa conversaram neste sábado e fizeram as pazes. Na ocasião, o modelo não gostou da personal trainer ter interrompido um diálogo dele com Bruna Griphao e respondeu a sister com rispidez. Ela, então, explicou o motivo de ter tentado afastar os dois no evento, que teve a participação da banda Skank.

fotogaleria

"É uma questão de proteção. Não é o momento de vocês conversarem", comentou Larissa, já que o administrador e a atriz foram alertados por Tadeu Schmidt sobre o relacionamento tóxico entre eles. Gabriel aproveitou para se desculpar por sua atitude. "Estou te pedindo desculpas, numa boa, para não ficar nesse clima".

Durante o bate-papo, o modelo ainda citou os pisões que recebeu da professora durante a madrugada. É que ao levantar da cama, ela acabou pisando em Gabriel, que dormia no chão. A situação, inclusive, dividiu a opinião dos internautas. Alguns acharam que foi de propósito e até pediram a expulsão dela. Outros acreditaram que foi sem querer, por estar escuro.

"Você me deu uns pisões", apontou Gabriel. Larissa esclareceu: "Foi sem querer, juro. Estava muito bêbada". Na sequência, ela comentou porque ficou chateada com o brother. "Fiquei put*. Não cheguei e falei: 'para de conversar com ela'. Eu falei: 'vocês acham...'. Tanto para ela quanto para você, é melhor não. Para não te prejudicar, nem ela".

Veja o vídeo: