A potiguar Marília, de 30 anos, foi a primeira eliminada do ’BBB 23’João Cotta / Globo

Publicado 28/01/2023 07:00

Rio - A potiguar Marília Miranda, de 30 anos, foi a primeira eliminada do "BBB 23" na última quinta-feira. Durante os 10 dias em que passou no jogo, a maquiadora enfrentou dois paredões: no primeiro, ela e sua dupla, Fred Nicácio, foram para o quarto secreto. A Cabrita, como é conhecida, vibrou com a segunda chance de permanecer na atração, mas ainda assim o público escolheu tirá-la do reality show. Para ela, um dos fatores determinantes para sua saída foi a dinâmica de duplas.

"O que faltou foi eu ter entrado sozinha. Eu fui muito podada; se um gerasse conflito iria respingar no outro, e eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Queria ter ido buscar informações sobre por que as pessoas estavam me tratando daquela forma sem eu ter feito nada. E mesmo que isso gerasse alguma briga, seria uma briga que eu estaria comprando para mim. Essa dinâmica me atrapalhou porque eu sempre tive muita empatia pelas pessoas, e lá não seria diferente. Eu nunca faço as coisas sem pensar quando tenho alguém do meu lado que pode ser atingido, e eu sabia que o 'BBB' também era muito importante para o Fred Nicácio", afirma a maquiadora, que revela como avalia sua relação com Fred.

"De uma maneira geral, foi uma relação bacana. Ele me divertiu em vários momentos. O Fred tem um jeito mais explosivo, eu também. Mas teve esse ponto de, ao lado dele, eu não ter conseguido colocar para fora o que eu estava sentindo. Quando eu chorava, ele me trazia de volta; eu praticamente não podia chorar. Mas eu sou muito intensa, preciso colocar para fora, preciso gritar. Então, percebi que em alguns momentos o meu jeito incomodava não só os outros participantes como a minha dupla também, e é muito difícil estar ao lado de uma pessoa e não conseguir ser 100% você. Nisso eu senti muito", lamenta.

Caso pudesse ter escolhido outra dupla, Marília revela que escolheria Key Alves. "Escolheria a Key Alves, com certeza. Eu me conectei muito com ela, que é uma mulher de fibra, garra e força. A Larissa também é uma menina incrível, justa, e acredito que me daria bem ao lado dela; a gente conseguiria conciliar as coisas de uma melhor maneira. E dos homens, acho que o Cara de Sapato poderia ter dado certo. Ele é mais 'tranquilão' e vejo nele muita empatia também. Fora o Cowboy (Gustavo), que eu amo demais e é um menino sensacional. Ele tem uma energia leve e a gente se conectou de cara. Se eu tivesse ficado grudada com ele, a gente iria se divertir muito".

Extravagante

O jeitão de Marília foi muito incompreendido pelos participantes do "BBB 23". A potiguar garante que é mesmo uma pessoa de extremos e que chama atenção. "Só o fato de a cabrita existir, já incomodou; é babado (risos)! A minha vida inteira foi assim. Eu tenho uma personalidade muito forte, sou muito extravagante. Tudo o que eu faço é muito: se eu tenho raiva é muita raiva, se eu tenho alegria é muita alegria. São sempre os extremos. Meu jeito de gritar, de falar alto, com certeza incomodou só pelo fato de eu estar ali, sem eu ter feito nada", analisa.



Sangue de Maria Bonita

Em sua apresentação no programa, Marília disse ter "sangue de Maria Bonita". A frase foi repetida por Fred Nicácio para consolá-la e acabou virando um meme. "Quando eu me apresentei a ele, falei isso e ele ficou repetindo para mim. Sempre que falam sobre força, garra, sobre o sangue de Maria Bonita, eu volto para o eixo, lembro a mulher forte que eu sou", explica.

"Então, toda vez que ele repetia, me fazia muito bem. Como lá dentro a gente não tem informação de nada, eu muitas vezes me senti perdida porque sou muito da emoção, não consigo disfarçar. Em vários momentos deixei essa emoção muito grande tomar conta, e voltar para o eixo era bom", completa.

Momentos marcantes

Marília passou pouco tempo no programa, mas aproveitou bastante a experiência de ser uma sister. Ela recebeu o castigo do monstro, curtiu os shows, foi para o quarto secreto. Para a maquiadora, tudo isso já valeu ter se inscrito no reality.

"O monstro com certeza marcou muito (risos)! Já os shows foram muito emocionantes. Logo de cara tivemos o privilégio de receber Anitta na casa, depois Saulo Fernandes, É o Tchan, Monobloco... E a ida para o quarto secreto foi o auge! Eu me emocionei demais porque eu tinha sonhado que o paredão poderia ser falso, mas achava que estava criando coisas na minha cabeça. Quando entrei ali e vi as duas camas, eu caí no choro porque era mais uma chance de voltar para o jogo, uma luz no fim do túnel. Na verdade tudo que acontece no BBB é muito impactante para mim. Receber o figurino com meu nome, ver o carinho da produção com cada participante... É simplesmente inacreditável. São detalhes que eu vou guardar para o resto da minha vida. O BBB foi uma experiência única!", garante.

"Eu não imaginava que iria sair na primeira semana do jogo, mas já que estou aqui, pelo menos vivi essa experiência (risos). Fico muito feliz quando me vejo de monstro porque lembro que eu queria viver tudo que o jogo poderia proporcionar: anjo, líder, monstro, tudo que tivesse direito! E em uma semana deu para viver bastante coisa", comemora.

Planos para o futuro

Antes do "BBB", Marília já enchia salões com suas palestras. Agora, a maquiadora pretende continuar seu trabalho e alcançar ainda mais pessoas. "Eu quero continuar meu trabalho, que é o meu propósito de vida e missão, de transformar a vida das pessoas e empoderar outras mulheres por meio da maquiagem e da minha própria motivação. Eu amo falar sobre motivação, sobre autoestima, sobre força", explica.

"No BBB, mesmo em pouco tempo, eu consegui ampliar esse potencial. Tanta gente chegou a mim por causa do programa e eu vou aproveitar essa oportunidade para ampliar o meu trabalho, com muita dedicação, fazendo o que eu amo. E estou aberta ao que mais aparecer. Acredito que ainda virão muitas coisas boas porque eu tenho convicção de que Deus não me trouxe até aqui à toa. Grandes portas vão se abrir", espera.

Quem vai ganhar o 'BBB 23'?

Agora que foi eliminada, Marília torce para o casal Key Alves e Gustavo. "Eu quero que a Key Alves e o Gustavo vão para a final! Eles são um casal incrível, pessoas de energia maravilhosa. Eu sou muito da energia, e a maneira como eles me tratavam, como a gente brincava... São pessoas leves, do bem, do coração honesto, leais. Também gostaria de ver a Domitila Barros na final. É uma mulher de garra, que também fala sobre muitas coisas que eu falo, como empoderar e ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Então, ficaria muito feliz se qualquer um dos três ganhasse o prêmio. Ainda tenho que assistir a muita coisa, mas com o que eu senti e vivi, torço por eles", finaliza.