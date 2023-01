Larissa e Fred conversam no Quarto Deserto - Reprodução de vídeo / TV Globo

Larissa e Fred conversam no Quarto DesertoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/01/2023 08:51

Rio - Deitados no Quarto Deserto, Larissa e Fred conversaram sobre o affair entre eles na madrugada deste domingo. Os dois, que se beijaram pela primeira vez na festa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, nesta sexta-feira, confessaram que não pretendiam viver um romance dentro do reality, para não perder o foco no jogo, e ainda especularam se o público já havia percebido o interesse entre eles.

fotogaleria

"Eu ficava pensando, será que o povo lá fora já ficava olhando alguma coisa... Porque o povo vê a gente 24h. Às vezes um olhar, um jeito...", comentou Larissa. O ex de Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, afirmou que não tinha o objetivo de se relacionar dentro da casa mais vigiada do Brasil e explicou o motivo: "Eu falava que não tinha essa intenção porque poderia me atrapalhar no jogo, mas você já era minha prioridade. Se você não fosse minha prioridade...".

A personal trainer tranquilizou o jornalista: "Eu falei falei que não era minha intenção por N motivos e por causa do jogo também, mas tipo assim... Aconteceu e está tudo certo". Na sequência, ela completou: "Eu pensava assim: 'ah, lá pelo segundo mês, se bater uma carência'. Duas semanas!". Fred, então, ressaltou: "Mas eu resisti bastante, foram duas semanas".