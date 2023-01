Key Alves diz que já beijou Xamã e Gustavo Mioto - Reprodução de vídeo / TV Globo

Key Alves diz que já beijou Xamã e Gustavo MiotoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/01/2023 09:32

Rio - Key Alves fez várias revelações sobre seus relacionamentos amorosos durante a brincadeira do 'Eu Nunca', na varanda da casa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na madrugada deste domingo. A atleta admitiu que já ficou com dois cantores bem famosos e viveu um affair com um jogador do Palmeiras.

fotogaleria

Em um determinado momento, a jogadora de vôlei foi questionada por Tina sobre qual famoso ela já tinha se relacionado e tinha vontade de pegar de novo. A atleta não titubeou: "O Xamã, Gustavo Mioto...".

Durante a brincadeira, Key também revelou que já se relacionou com um jogador do Palmeiras, ao comentar um boato envolvendo a ex de Fred, Bianca Andrade. "Saiu um boato que a Bianca tinha ficado com um jogador do Palmeiras, o Piquerez, e é mentira", afirmou o jogador. A atleta, então, explicou. "E eu ficava com o Piquerez na época, entendeu? Então eu fiquei, 'como assim?'. Saiu em todas mídias na época".