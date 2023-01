Gustavo Mioto e Rodrigo Mussi falam sobre Key Alves - Reprodução

Gustavo Mioto e Rodrigo Mussi falam sobre Key AlvesReprodução

Publicado 30/01/2023 11:50

Rio - No "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, Key Alves tem revelado alguns famosos com quem já se relacionou durante conversas com outros participantes do reality. No entanto, alguns artistas citados não tem curtido muito a exposição da vida amorosa deles. Foi o caso de Rodrigo Mussi e Gustavo Mioto. Os dois usaram as redes sociais para reclamar da atitude da sister.

Loucura... só queria ficar quieto aqui — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) January 29, 2023

Mussi também criticou a postura da sister. Ela disse que viveu um affair com o ex-BBB e estava com ele pouco antes de sofrer um grave acidente de carro que o gerente comercial sofreu em março do ano passado. A atleta, inclusive, fez uma tatuagem em homenagem a ele. "Desnecessária tamanha exposição. Até falta de respeito", publicou ele no Twitter, mas logo em seguida, apagou.

Além de Mioto e Mussi, Key já revelou que se relacionou com o ator Murilo Cezar, os cantores Xamã e João Gomes, o jogador Joaquín Piquerez e o piloto de Fórmula 1 Lando Norris.