Cezar, Domitila e Gabriel estão no paredão - Reprodução

Publicado 30/01/2023 07:49

Rio - O segundo paredão do "BBB 23" foi formado na noite deste domingo. Cezar, Domitila e Gabriel Tavares estão na berlinda e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Um deles será eliminado na próxima terça-feira.

Ricardo foi o anjo da semana e imunizou Tina. "Hoje eu vou imunizar a Tina. Ela é uma pessoa incrível, que a cada dia mais tem me surpreendido. Essa troca foi muito importante, ela merece muito esse momento", disse. Cara de Sapato, líder da semana, também tinha comprado o poder Curinga. Ele indicou Cezar para o paredão e ainda usou o poder para tirar MC Guimê da berlinda.

"Não era a minha primeira opção, mas no decorrer da semana foi a única pessoa que se afastou de mim. Não sei o que foi, mas o Black se fechou", disse o lutador ao indicar o enfermeiro. Cezar teve direito a contragolpe e escolheu Gabriel Tavares.

MC Guimê e Domitila foram os dois mais votados da casa. Mas Cara de Sapato usou o poder Curinga e salvou Guimê. E assim, Cristian, que foi o mais votado da casa entrou no paredão. No entanto, ele venceu a prova bate e volta e conseguiu escapar da berlinda. Com isso, o paredão ficou formado por Cezar, Domitila e Gabriel Tavares.