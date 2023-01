Larissa desabafa após ser corrigida após ser corrigida por erro de português - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/01/2023 16:02

Rio - Larissa abriu o coração durante uma conversa com Amanda, Antonio Cara de Sapato, Fred, Bruna Griphao, Bruno e Gabriel na varanda da casa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, nesta terça-feira. A sister disse se sente desconfortável com as pessoas corrigindo seus erros de português e, com isso, acaba se sentindo inferior.

Tudo começou quando a personal trainer fez um comentário sobre as dinâmicas do programa: "Como está muita gente, eles elaboram uma prova para 'menas' pessoas". Antonio Cara de Sapato corrigiu a morena. "Menos". Sem graça, Larissa repetiu a palavra da forma correta. Ao perceber a situação, o lutador brincou: "Eu fico corrigindo a Lari". Ela, então, respondeu: "Hoje eu já estava brigando aqui, que tá o povo todo me corrigindo".

Amanda percebeu que Larissa estava chateada e alertou: "Ela não está gostando". Larissa, então, explicou que fica desconfortável com a situação. "Amigo, não é só você. Está todo mundo me corrigindo o tempo inteiro. Eu nunca tive esse lugar de me sentir inferior no falar, tanto que mexe isso comigo. E aqui eu tô sentindo isso, e não é só você, é o tempo inteiro as pessoas."

