No ’BBB 23’, o jogo da discórdia é sem contato físico. Os dummies que foram os responsáveis por distribuir tortas nas caras dos participantes - Reprodução

No ’BBB 23’, o jogo da discórdia é sem contato físico. Os dummies que foram os responsáveis por distribuir tortas nas caras dos participantesReprodução

Publicado 31/01/2023 08:13

Rio - O jogo da discórdia em que Maria, do "BBB 22", deu com o balde na cabeça de Natália Deodato entrou para a história do "Big Brother Brasil". Na ocasião, Maria chegou a ser expulsa do programa. Cerca de um ano depois, na dinâmica desta segunda-feira do "BBB 23", os brothers tiveram que escolher pessoas para levar tortas na cara.

fotogaleria

Mas não foram os próprios participantes que distribuíram as tortadas. Para evitar agressões, dessa vez foram os dummies quem executaram a tarefa. A própria ex-BBB Maria comentou o assunto nas redes sociais. "Dinâmica sem contato físico. Fico feliz que tenham tomado essa decisão", disse no Twitter.