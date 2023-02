Gabriel alerta Bruna sobre Larissa - Reprodução/Globoplay

Publicado 31/01/2023 19:05

Rio - Gabriel tenta alertar Bruna Griphao sobre sua amiga no "BBB 23", Larissa, depois de ter citado ela no "Jogo da Discórdia" desta segunda-feira (30). Segundo o modelo, a personal trainer não coloca a atriz como prioridade verdadeiramente.

"Lembra que eu te falei do negócio da (prova em) dupla, que você acabou indo com o Fredão? Eu sei que você tá de boa. Não vou dar uma de Fred aqui e plantar minhoca na sua cabeça pra você brigar com a Lari. Só que, se você fosse realmente a prioridade dela, ela teria na hora te agarrado. E ontem eu senti ela muito mais próxima do ideal do Fred do que um ideal nosso", ressaltou Gabriel.

"A gente discorda muito em visão de jogo. Nós somos pessoas muito diferentes. Mas eu acho que as duas mantém a coerência no que acreditam. Eu fiquei chateada com o negócio da prova. Ela me pediu desculpas, ela falou: 'Cara, eu errei'", explicou Bruna.