Gabriel chama Bruno de 'gordo' e web se revolta com novo comentário preconceituosoReprodução/Globoplay

Publicado 31/01/2023 18:28

Rio - Gabriel voltou a causar revolta nas redes sociais, nesta terça-feira, com comentários polêmicos sobre Bruno, no "BBB 23". Depois de comparar o cabelo do alagoano com "carpete de grama" , o modelo conversava com os brothers na piscina, quando fez uma "piada" sobre o corpo do atendente de farmácia, citando um personagem de desenho animado.

"E o Bruno, que parece o Garfield, de tão gordo?", disparou ele, que disputa o paredão da semana contra Cezar Black e Domitila Barros. No vídeo que circula na internet, Bruno chegou a responder Gabriel: "Não tô gordo assim não, viu?", disse. Em outro momento, o paulista voltou a dizer que o cabelo do rapaz parece com a grama sintética da casa mais vigiada do país.

Não demorou muito para que internautas detonassem o modelo pelo comentário, acusando Gabriel de cometer gordofobia contra Bruno. "É surreal a perseguição e preocupação do Gabriel com a aparência alheia, o alvo da vez está sendo o Bruno. Isso me enoja tanto, tenho pavor desse tipo de gente", disse uma usuária do Twitter. "Me lembra piadas que amigos meus faziam na 'brincadeira' e só eu sei como me sentia. O Gabriel é péssimo!", afirmou mais um fã do reality.

Também teve quem pedisse a eliminação do brother por causa das piadas ofensivas. "Não existe explicação pra esse homem continuar no 'BBB 23', desserviço total! Ele não joga, ele só faz bullying", declarou uma pessoa. "Rapaz machista, que faz piadas racistas e que é gordofóbicom não deveria nem ter chance de continuar no jogo. Isso não é entretenimento! Ultrapassou o limite do aceitável", escreveu outra internauta.

A equipe de Bruno Nogueira também fez questão de usar o Instagram para se posicionar contra Gabriel pelas declarações do modelo. "Amizade não deveria ser sinônimo de carinho, afeto e suporte? É o segundo dia consecutivo que Bruno recebe comentários racistas e gordofóbicos vindos diretamente de Gabriel", iniciou a nota.

"Dessa vez, em um momento na piscina, o participante destilou preconceito em cima da nossa estrela, que claramente fica desconfortável com tais “brincadeiras”. É inadmissível aceitar as situações de gordofobia e racismo que estamos presenciando em rede nacional como uma piada. Somos fora Gabriel, Bruno merece respeito!", completaram os administradores dos perfis do alagoano.

