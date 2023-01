Fred cai durante o jogo da discórdia ao vivo - Reprodução

Publicado 31/01/2023 07:42

Rio - O youtuber Fred escorregou e caiu ao vivo durante o jogo da discórdia desta segunda-feira no "BBB 23". Na dinâmica, participantes tinham que escolher um brother para receber uma torta na cara. Cristian escolheu Fred por não ser confiável. Com o chão sujo, Fred caiu quando estava se aproximando para sentar e levar a tortada.

"Está tudo bem, Fred?", perguntou o apresentador Tadeu Schmidt. "Machucou, mano", perguntou Cristian. "A mão só, vacilei", respondeu Fred. "A gente pode continuar ou machucou", perguntou Tadeu. "Não, Tadeu, suave, eu que mosquei aqui", tranquilizou Fred.

Nas redes sociais, os internautas ficam com pena de Fred, que caiu e ainda pediu "desculpas". Também houve quem relembrasse Vyni, do "BBB 22", que fingiu cair em diversas ocasiões no reality em uma tentativa de ser engraçado.

Ai Vini aprende com o Fred como se cai no BBB#jogodadiscordia #BBB23 pic.twitter.com/tvZjbIfrzp — Kaique Sandeoli | Crescer não é tão fácil assim (@Kaiks_oliver) January 31, 2023

Vai Fred cai ao vivo #BBB23 pic.twitter.com/nP8I7cFFth — SANGUE DE MARIA BONITA (@OsupremoKaio) January 31, 2023

a reação da lari vendo o fred cai KKKKKKKKKK pic.twitter.com/A6WOsb7GaN — nαnα (@proudgress) January 31, 2023