Key pede para manter luzes acesas por medo de Michael JacksonReprodução Internet

Publicado 31/01/2023 19:45

Rio - Key Alves, participante do "BBB 23", fez um pedido inusitado na hora de dormir, na noite da última segunda-feira (30). A jogadora de vôlei pediu para o affair Gustavo para deixar as luzes do quarto acesas, pois ela estava com medo do cantor Michael Jackson aparecer.

Durante a madrugada, a atleta se explicou: "Tenho medo do Michael Jackson aparecer", e Cowboy questionou para os companheiros de quarto: "Todo dia ela dorme no escuro, e agora está com medo do Michael Jackson".

O astro morreu em 2009, e a confinada já afirmou dentro da casa que tem pavor do cantor desde pequena: "O que eu sonhei já com esse Michael Jackson me chamando... é cagaço, tenho muito medo dele. Eu posso estar muito louca, mas eu tenho tanto medo dele que já o vi numa van lá em Bauru. Ele dentro de uma van preta"

No Twitter, um fã do programa compartilhou o vídeo da situação, rindo do receio da confinada, e escreveu: "A Key Alves ficou com receio de apagarem as luzes, pois ela tem medo do Michael Jackson KKKKKK", e outros internautas comentaram rindo da situação com mensagens do tipo: "Se ela fosse criança eu entenderia kkkkkk", "Kkkkkk não julgo, quando eu era criança eu morria de medo do Michael Jackson", "eu morria de medo tb quando era mais nova kkk", "Key fala isso mas ta é com medo de apagar a luz e quando ascender de novo estar a Larissa em cima do Gustavo" e "Dar nem pra julgar. Ele era assombroso mesmo kkkkkkkk"