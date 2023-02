Discurso de Tadeu Schmidt sobre eliminação de Gabriel desagradou o público - Reprodução/TV Globo

Discurso de Tadeu Schmidt sobre eliminação de Gabriel desagradou o públicoReprodução/TV Globo

Publicado 01/02/2023 11:00 | Atualizado 01/02/2023 11:06

fotogaleria

O apresentador, embora tenha enfatizado que a saída de Gabriel tem relação direta com o tratamento dado a atriz dentro do reality, também defendeu a redenção do modelo e ressaltou que todos merecem uma segunda chance.

"Num relacionamento tóxico, a grosseria é tratada como normal e isso tem que deixar de fazer parte da nossa vida. No passado, dizia-se que em briga de marido e mulher não mete a colher. Mete sim, rápido, antes que o pior aconteça. Por isso dei o recado nove dias atrás", relembrou Tadeu.

O que mais chocou o público, no entanto, foi o momento que o apresentador disse que Gabriel foi forte, pois para os internautas, isso o coloca como vítima dos erros que ele próprio cometeu.

"E aquele recado caiu como uma bomba na cabeça do Gabriel. Independentemente da opinião que se tem sobre ele, é inquestionável a força que o Gabriel mostrou para assimilar esse golpe. Havia uma situação que você desconhecia e não sabe exatamente o que fez, e de repente se viu no meio de um furacão, de repente tudo estava contra você, e você sentiu uma vontade enorme de sumir. Mas, aguentou firme, apostando na ideia de que quem erra merece uma segunda chance", completou o jornalista.

Tadeu Schmidt finalizou o discurso afirmando que nove dias podem não ter sido suficientes para a redenção do modelo e que a eliminação colocaria um “ponto final” nesta história. Nas redes sociais, não faltaram opiniões sobre a narrativa escolhida pelo apresentador para a eliminação de Gabriel.

"Ai gente, desculpa, eu adoro o Tadeu e é exatamente por adorar o Tadeu que eu acho que esse discurso tem que receber críticas. Sei que a produção do programa tem que ser 'neutra' mas QUE FORÇA que esse garoto teve?", pontuou uma internauta. Contudo, há quem defenda o viés usado pelo jornalista. "O discurso do Tadeu foi correto. Como apresentador do programa ele não pode participar de cancelamento. E tomara mesmo (que por um milagre) o Gabriel melhore como pessoa", ressaltou outra.

Confira o discurso completo e outras reações: