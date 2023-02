Gabriel Tavares toma café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você - Reprodução

Publicado 01/02/2023 10:50 | Atualizado 01/02/2023 11:33

Rio - Após sua eliminação do "BBB 23", Gabriel Tavares tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira. O brother falou sobre os motivos que podem ter levado à sua saída da casa mais vigiada do Brasil e sobre seu relacionamento de amizade com os outros participantes.

"A gente vive um momento muito intenso ali, as relações de amizade foram sinceras. Grande parte do grupo conseguiu sentir minha dor e arrependimento. Eles sentiram a minha dor porque a minha vontade era ficar, mostrar o que poderia ter acontecido por mais dias. Acredito que tenha sido difícil pra eles também. É difícil ver essas imagens de novo. Eu já cogitava essa eliminação, mas a gente tem que sair de cabeça erguida e a gente só aprende caindo", afirmou o rapaz ao ver a reação de seus amigos com a notícia de sua eliminação.

Agora a torcida de Gabriel vai para Paula. "A Paulinha fez de tudo por mim, independente do que ela fizer no jogo, o meu voto de confiança... a minha torcida sempre vai estar sendo pra ela, independente das outras pessoas que eu fiz amizade, mas eu sou fã dela. Tem muitos candidatos pra vitória, mas minha torcida vai ser pra Paula do começo ao fim. Eu vou citar duas pessoas com estratégias de jogo diferentes: o Cara de Sapato e o MC Guimê, que tinha uma estratégia mais parecida com a minha. Os dois têm condição plena de chegar na final, mas não vão ganhar da Paula não".

No bate-papo, Ana Maria também perguntou a Gabriel como ele conheceu a cantora Anitta. "A gente se conheceu pela internet e acabou que ela me fez um convite pra ver um show em Floripa, levei alguns amigos, curtimos no camarim, ela me tratou super bem, foi coisa muito rápida, pessoal acha que a gente teve um romance extenso, foi coisa de uma noite, foi bem curto", disse o rapaz.

Relacionamento com Bruna Griphao

Ana Maria também abordou o relacionamento de Gabriel com a atriz Bruna Griphao, que foi considerado abusivo. A apresentadora mostrou uma postagem da equipe da artista pedindo a eliminação de Gabriel.

"Eu cheguei a passar por cima, ontem eu preferi deixar como prioridade informações minhas não vi nada de outros. É uma coisa que eu já imaginava, super justa essa reação, é proteção tanto pra família, quanto pra carreira dela, quanto menos ela se expor por esse problema que teve por minha responsabilidade... eu não levo nada pro coração, talvez se fosse o contrário faria o mesmo", disse.

Gabriel também falou sobre o futuro da relação com Bruna. "A gente tem uma relação de amizade agora. De respeito. Ela se mostrou uma pessoa que quer ver o lado bom das pessoas, então acho que a gente não vai forçar nada. Espero que ela demore muito pra sair, que saia na final, não tem como eu pensar nisso... eu não namoro tem seis meses, não é nem algo a se pensar nesse momento", afirmou.

Casa de vidro

Gabriel entrou após ser um dos escolhidos na Casa de Vidro. O ex-brother acredita que a Casa de Vidro pode tê-lo prejudicado. "A casa de vidro foi um trunfo, mas talvez tenha me prejudicado por eu ter sentido o calor do público, o que eles queriam... Eu entrei muito pilhado de mostrar essa vontade de bater de frente com qualquer pessoa e os outros participantes não estavam nessa mesma vibe. Eu tinha que ter sentido o clima, conhecido as pessoas mais profundamente. Foi algo que mexeu com a minha cabeça".

Marília

Ana Maria mostrou também o vídeo em que Marília diz que Gabriel é arrogante em sua participação no "Mais Você". "Diferente da Marília, eu não vim aqui pra falar mal dela nem de ninguém, eu tomei a iniciativa de conversar com ela e ela não... eu não guardo mágoa no coração, deu pra ver na minha eliminação que muita gente tinha carinho por mim se eu fosse arrogante como ela fala talvez eu não tivesse tantos amigos lá", respondeu Gabriel.

"Talvez ela tenha se precipitado nos adjetivos. Não vou ter a mesma atitude que ela. Se a gente tiver a oportunidade de conversar e não deixar nada pro coração... Assim como eu conversei com o Fred Nicácio. A gente entrou muito pilhado na primeira semana e na segunda tivemos uma boa relação. Talvez se a Marília tivesse ficado no lugar dele a gente teria feito a mesma coisa".

Larissa

A rivalidade com Larissa, uma das melhores amigas de Bruna, também foi assunto no bate-papo com Ana Maria. "Eu acabei perdendo a razão e sendo grosso com ela. Não senti raiva quando ela me levou no jogo da discórdia, pela dinâmica ela tinha que ter levado alguém do nosso grupo. A gente teve uma relação boa depois disso. Ela me abraçou antes e depois da eliminação. Não tenho problema em me desculpar, a gente erra", disse.