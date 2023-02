Antonio Cara de Sapato abre o jogo com brothers e revela diagnóstico de Síndrome de Tourette - Reprodução/Globoplay

Publicado 01/02/2023 22:19

Rio - Líder da semana no "BBB 23", Antonio Cara de Sapato abriu o jogo sobre sua saúde mental, nesta quarta-feira, em conversa com Marvvila e Gabriel Santana. Durante o bate-papo, o lutador de MMA revelou ter sido diagnosticado na infância com Síndrome de Tourette, uma condição neuropsiquiátrica que causa movimentos ou sons involuntários, conhecidos como "tiques".

"Comecei a ter tique nervoso e tal, a Síndrome de Tourette, com 7 anos de idade. Ou seja, desde muito cedo. Coisas que eu vejo hoje de inseguranças e medo e tudo isso na minha vida, hoje como adulto, eu enxergo que vieram da minha infância", contou o atleta de 32 anos ao falar sobre a importância de acompanhamento psicológico e terapia.

O brother explicou que iniciou o tratamento logo quando seus pais identificaram os sintomas: "Hoje, eu tenho um pouco de entendimento disso pela vivência que eu tive nas terapias, porque eu faço terapia desde moleque, desde moleque eu tenho tique. Eu era muito hiperativo", relembrou.

Nesta quarta-feira, acontece a festa do Líder e Cara de Sapato vai poder matar um pouco a saudade de seu trabalho durante a comemoração. Com a temática luta, o gramado da casa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, vai se transformar em uma grande arena. Um backdrop que representa o painel de pesagem colocará os brothers no clima: ao lado da foto de Cara de Sapato poderão ser incluídas as imagens de cada confinado, como dois adversários.

A pista de dança em formato de octógono receberá os “lutadores” que disputam a vitória do reality. Também disponível no local, uma máquina medirá a potência de soco e ajudará os colegas do atleta a entender como funciona o golpe típico do MMA.

Além disso, objetos como saco de pancadas, cinturão de vencedor e microfone de narrador de luta vão lembrar ao líder um pouquinho do que é participar de uma disputa profissional, embora desta vez seja só de brincadeira. Um momento especial ainda levará para a festa um simulador de luta com óculos 3D e realidade virtual.