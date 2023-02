Ana Paula Renault exalta Fred Nicácio - Reprodução/nstagram

Ana Paula Renault exalta Fred NicácioReprodução/nstagram

Publicado 01/02/2023 17:08

Rio - Ana Paula Renault deu sua opinião sobre o andamento da 23ª edição do "Big Brother Brasil". Para a ex-BBB, o médico Fred Nicácio é quem está se saindo melhor no jogo até o momento. Assim como ela, o brother voltou para a casa com informações privilegiadas após um paredão falso.

"Quer queira, quer não, Dr. Fred é o protagonista dessa edição até agora", disse ela em uma publicação no Twitter.

Ana Paula ficou conhecida no "BBB 16" pelo bordão "Olha ela!" que gritou ao voltar do quarto secreto. A mineira se envolveu em diversas polêmicas dentro do reality, sendo expulsa depois que a produção do programa considerou que ela bateu em Renan durante uma festa da edição.