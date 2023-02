Antonio Cara de Sapato Jr. - Paulo Belote / TV Globo

Publicado 01/02/2023 16:43

Rio - Antonio Cara de Sapato Jr., de 32 anos, vai poder matar um pouco a saudade de seu trabalho durante a festa do líder desta quarta-feira. Com a temática luta, o gramado da casa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, vai se transformar em uma grande arena.

Um backdrop que representa o painel de pesagem colocará os brothers no clima: ao lado da foto de Cara de Sapato poderão ser incluídas as imagens de cada confinado, como dois adversários. A pista de dança em formato de octógono receberá os “lutadores” que disputam a vitória do reality. Também disponível no local, uma máquina medirá a potência de soco e ajudará os colegas do atleta a entender como funciona o golpe típico do MMA.

Além disso, objetos como saco de pancadas, cinturão de vencedor e microfone de narrador de luta vão lembrar ao líder um pouquinho do que é participar de uma disputa profissional, embora desta vez seja só de brincadeira. Um momento especial ainda levará para a festa um simulador de luta com óculos 3D e realidade virtual.