Publicado 01/02/2023 21:37 | Atualizado 01/02/2023 21:38

Rio - Depois da festa do Líder desta quarta-feira, os participantes do "BBB 23" já tem outra comemoração marcada para a noite de sexta-feira. Para o evento, a produção do reality show da TV Globo preparou um verdadeiro festival com a primeira apresentação presencial de Felipe Araújo, e o retorno do grupo Menos é Mais e Simone Mendes, agora em carreira solo após o fim da dupla sertaneja com Simaria.

fotogaleria

Enquanto isso, o tema escolhido para o evento também estará na decoração, que contará com sets especiais para fotos, um estúdio para brincarem de apresentadores e uma tela que exibe os melhores momentos dos shows. Vestindo peças monocromáticas, os brothers e sisters poderão experimentar receitas variadas de drinks no bar, além de curtir um simulador giroscópico no gramado.