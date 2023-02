Ricardo Camargo do BBB 23 - Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2023 09:42 | Atualizado 02/02/2023 09:47

Rio - O brother Ricardo Camargo, de 30 anos, afirmou que já foi abusado sexualmente na infância. Durante um desabafo com Cezar Black e a atriz Bruna Griphao, na noite de quarta-feira, o biomédico sergipano contou que a violação ocorreu quanto ele tinha apenas 13 anos de idade.

"Mano, eu já fui abusado, mano. Já falei isso na piscina, eu fui abusado quando era criança por um treinador de futebol quando eu tinha 13 anos de idade", relembrou Ricardo, visivelmente abalado, momentos antes do início da festa. Anteriormente, o trio estava conversando sobre Michael Jackson (1958 - 2009), que havia sido alvo de acusações de abusos sexuais contra menores de idade.

"E isso me pesou muito porque na hora que eu lembrei do que passei. E eu estava rindo de um negócio que quando me toquei, já foi tarde. Foi uma piada de que a gente estava rindo de um vídeo. Minha vontade foi de sumir", contou o biomédico, que logo em seguida foi consolado por Bruna.



"Então, eu acho que o importante é acontecer, assumir o erro e acabou. Fiquei muito encucada quando aconteceu comigo esse negócio de... Na minha concepção Gabriel só falava besteira. Isso pode ser interpretado de várias formas", concluiu a atriz.

De acordo com dados disponibilizados pelo Disque 100, portal de denúncias de violações contra os direitos humanos, apenas no ano de 2020 mais de 23 mil denúncias de abuso infantil foram feitas em todo o Brasil. Segundo o levantamento, 36,97% das vítimas se tratavam de crianças do sexo masculino. Já em 2019, o percentual de abusos envolvendo meninos foi de 18%, e no ano de 2018, de 17,85%.