Gustavo e Key Alves pensam em transar no ’BBB 23’Reprodução

Publicado 02/02/2023 07:48 | Atualizado 02/02/2023 08:43

Rio - O casal Key Alves e Gustavo estava pegando fogo durante a festa do líder Cara de Sapato na noite desta quarta-feira. Em determinado momento, o fazendeiro e a jogadora de vôlei tiveram uma conversa mais íntima. "Agora é a hora. É muito sério. Não estou nem aí. Eu pago as minhas contas. Você paga as tuas?", perguntou Key Alves, ao afirmar para Gustavo que todos estavam no gramado e que esse seria o melhor momento para eles transarem.

"Pago", respondeu o fazendeiro. "Então pronto. Quer?", perguntou Key. "Eu? Só se for agora. Você tem coragem?", questionou Gustavo. "Vamos?", chamou Key. Os dois chegaram a ir pro quarto Fundo do Mar, mas desistiu. Eles consideraram ser melhor esperar um deles ganhar a prova do líder para ter mais privacidade e acabaram voltando para a festa no gramado.

Depois que todos já estavam em casa, com o fim da festa, Gustavo e Key movimentaram o edredom. A câmera flagrou os dois com a respiração ofegante embaixo das cobertas. O problema é que os outros brothers chegaram logo em seguida e interromperam o momento íntimo.