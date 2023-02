Gabriel é o segundo eliminado do ’BBB 23’ - João Cotta / Globo

Gabriel é o segundo eliminado do ’BBB 23’João Cotta / Globo

Publicado 02/02/2023 07:00

Rio - Gabriel Tavares, mais conhecido como Gabriel Fop, foi o segundo eliminado do "BBB 23" na última terça-feira. O modelo de 24 anos teve 53,3% dos votos em um paredão contra Cezar e Domitila e, por isso, não concorre mais ao prêmio do programa, que já está em R$ 1,7 milhão. A trajetória de Fop no reality começou com a Casa de Vidro. Confiante após ter saído vitorioso, ao lado de Paula, o rapaz talvez tenha ido com muita sede ao pote quando finalmente entrou na casa mais vigiada do Brasil.

"(Passar pela Casa de Vidro) Fez muita diferença porque, já tinha passado por um 'paredão', sentido o calor do público, que queria ver o jogo e a casa movimentados, eu entrei no 220v. Enquanto os outros participantes entraram para se conhecer, trocar ideia, jantar juntos... Eu não estava nessa pegada. Fora que a gente entrou como se já estivesse no meio do jogo, com outras pessoas. Toda a dinâmica fez com que eu tivesse que me privar de certas coisas para poder jogar conforme a banda toca", analisa o ex-brother, que também se surpreendeu por ter que jogar em dupla na primeira semana.

"A primeira coisa que me surpreendeu foi ter planejado jogar sozinho e já entrar em dupla. Não que isso tenha sido ruim para mim, porque eu adoro a Paula; se eu tivesse que entrar com alguém, seria com ela. Só que, na minha cabeça, eu entraria sozinho, faria um jogo individual no começo e depois entraria numa fase de me aliar com grupo", explica.

"Das pessoas que estavam ali, a Paula era a única com quem eu gostaria de formar uma dupla, a única que eu já conhecia, então eu me senti muito mais confortável de estar com ela do que com qualquer outra pessoa. Só que essa questão de jogar sozinho sempre esteve na minha cabeça. Querendo ou não, eu sou um cara que não tenho medo de arriscar no jogo", completa.

Agora que saiu da disputa, Gabriel acredita que os participantes mais fortes são Paula e Cara de Sapato. "A Paula sempre esteve com uma postura mais cativante por ser uma pessoa que não tem medo de falar, bate de frente com qualquer pessoa. Só que uma pessoa que me surpreendeu [positivamente] foi o Cara de Sapato, que eu acho muito forte no jogo, cabeça fria. Eu acho que ele vai muito longe, por mais que seja um cara muito coração e talvez isso o atrapalhe as tomadas de decisão mais racionais. Mas, até onde presenciei, ele estava conseguindo lidar com essa questão e identificar manipulações, ver malícia".

Mas a torcida de Gabriel vai mesmo para a Paula. "Ela veio de longe para participar do BBB, então ela merece muito esse prêmio e tem condições de chegar lá. Se não for ela, eu não sei. Ainda está muito cedo para dizer", analisa.

Relacionamento com Bruna Griphao

Apesar da dinâmica de grupos ter sido um dos fatores, Gabriel acredita que o que mais pesou na sua saída foi o conturbado relacionamento com a atriz Bruna Griphao, com quem teve um affair na casa. "O que mais pesou foi um erro individual que eu tive com um relacionamento afetivo dentro do jogo. Em relação à estratégia, eu faria tudo de novo. Sobre os erros pessoais, é aquilo que eu já citei: um arrependimento enorme", garante.

"Aconteceu um equívoco da minha parte de falar coisas indevidas, que nem no programa, nem aqui fora, e em lugar nenhum se deve falar, nem de brincadeira, como o Tadeu (Schmidt, apresentador) falou e eu concordo. Quem está de fora não entende que lá as emoções são muito intensas. A gente cria um vínculo muito forte, tanto de amizade, como de relacionamento. E acho que acabou extrapolando. Foi um grande erro da minha parte, uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida, o arrependimento nem se fala. Mas a Bruna foi a primeira pessoa que podia ter me deixado de lado e ela fez o contrário: queria ver o meu lado bom e conseguiu enxergar isso. Ela foi essencial para eu não cair na pressão e querer, por exemplo, apertar o botão de desistência", revela.

Amizades e bons momentos

Apesar de todos os problemas que teve no jogo, Gabriel garante que também teve ótimos momentos enquanto esteve no reality show. "O que eu mais curti foram as resenhas no quarto com o Bruno, Guimê, Tina, Bruna, Lari e todo mundo do quarto deserto. Os momentos pós-ao vivo e pós-festa de ficar dando risada com a galera eram a parte que eu mais gostava. Eu não ganhei muita prova, nem joguei muitas, porque fui vetado de várias, então esses que citei foram os momentos mais especiais e de que vou sentir mais falta", afirma o ex-brother, que conta quem foram seus grandes amigos no programa.

"Além do Guimê, a Paula, o Bruno, o Ricardo e o Sapato. O Alface [Ricardo] eu já conhecia, acabamos nos conhecendo no processo seletivo. E com o Bruno eu tive um vínculo muito forte. Ele falou que a gente era como irmão, a gente se cutucava, se zoava... Ele acabou ficando muito chateado com a minha saída, chorou, desabafou com a Aline. Eu levo ele no coração, ele foi o cara que mais me fez dar risada. Quando eu estava mal, a gente ia lá, zoava com o Ricardo, e ficávamos nós três ali brincando um com o outro", diz.

"O ‘Sapato’ foi um cara que me ajudou bastante também. Não posso deixar de falar dele, me deu muitos conselhos. Essas três pessoas para mim foram essenciais no game, cada um com seu ponto: o Bruno na descontração; o Sapato, quando eu estava com a cabeça quente, me botava no chão de novo; e o Alface com o vínculo muito forte que a gente criou antes e durante o game. A Paula dispensa comentários. A gente se conhece desde a casa de vidro. Ela sempre usou a frase: 'Eu vou até onde o meu braço alcança'; isso para mim era suficiente. Ela poderia ter me deixado de lado, mas, muito pelo contrário, cuidou de mim, me ajudou. Nem preciso falar muito porque ela é a minha primeira pessoa em todo tipo de ranking", completa.

Aprendizado

Quase todos os ex-BBBs falam sobre o aprendizado que é participar do reality show. Para Gabriel, não foi diferente. O modelo se surpreendeu com algumas das próprias atitudes e acredita que sai do programa se conhecendo melhor.

"O meu maior aprendizado foi perceber que talvez eu não me conhecesse 100% antes de entrar no programa. Nunca tive medo de ser cancelado porque nunca foi uma vontade minha ter fama, mas é bom se conhecer antes de entrar e saber que eu podia ter falado uma besteira dessa sem saber. Na minha cabeça, até o Tadeu falar, eu não havia me tocado. O meu maior aprendizado foi olhar para dentro de mim mesmo, ver o que eu posso melhorar e levar isso para a vida", afirma.

Planos

Após todo o turbilhão que foi sua passagem pelo "BBB 23", Gabriel pretende ficar um tempo afastado curtindo a família. "Quero ficar com a minha família. Não penso em festa nem nada, só quero ficar um pouco com a minha mãe, com as minhas irmãs, com o meu pai, com meus gatos. Quero dormir na minha cama, comer da minha comida e, depois, eu vejo o que eu faço. Mas a carreira de modelo nunca saiu da minha cabeça", avisa.