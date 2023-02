Paula chora pela saída de Gabriel - Reprodução Internet

Publicado 01/02/2023 18:11

Rio - A participante do "BBB23" Paula foi alvo de comentários nas redes sociais, nesta quarta-feira (1), após continuar chorando pela saída do colega de confinamento, Gabriel Fop. O ex-brother era dupla da confinada e foi eliminado do reality na noite da última terça-feira (31) com 53,3% dos votos.

fotogaleria

Paula ficou emocionada com a eliminação após virar meme na internet , continuou chorando ao longo da tarde desta quarta-feira (1). O ex-brother deixou um recado para os confinados, e fez a antiga dupla da casa de vidro se emocionar e voltar a chorar no jardim. Sozinha, Paula extravazou: "P*rra, Gabriel, não era para ter sido assim, era para você estar aqui", e continuou: "amigo, se você estiver me escutando agora, eu amo você. Eu amo você, Gabriel".

A colega de confinamento Tina se juntou e as duas conversaram sobre o clima na casa após a saída do amigo e aliado no jogo: "Hoje para mim é um dia de cada vez. Não consigo nem pensar em festa", afirmou Paula. Tina também se emocionou e disse: "Ele vai me pagar quando eu sair daqui, ele me derrubou, esse moleque.. Não lembro a última vez que chorei assim"

No Twitter, um fã do reality compartilhou o vídeo do momento e escreveu na legenda: "16hrs da tarde de uma quarta-feira e a Paula está exatamente assim no BBB KKKKKKK eu não aguento esse luto dela", rindo da situação