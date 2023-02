Fred Nicácio buscou Domitila no confessionário após ela passar por atendimento médico - Reprodução

Fred Nicácio buscou Domitila no confessionário após ela passar por atendimento médicoReprodução

Publicado 03/02/2023 08:13

Rio - A terceira prova do líder do "BBB 23" foi realizada na noite desta terça-feira e exigia agilidade e concentração. Domitila machucou o pé durante a disputa e, segundo Key Alves contou para os colegas de confinamento, precisou ser "levada de ambulância".

"A Domi torceu o pé, bicho. Está indo com a ambulância", disse Key Alves. "Eita, meu Deus", disparou Bruno. "Você se machucou?", perguntou Gustavo. "Eu caí também, mas estou bem", disse Key. "Foi em qual parte?", perguntou Amanda. "Virou mesmo o pé dela. Na parte da prancha", contou Key, se referindo a um dos obstáculos da prova. "E você está sentindo dor?", perguntou Amanda. "Não. Meu joelho está bem, mas eu senti ele desestabilizar na hora", respondeu Key.

Fred Nicácio e Cara de Sapato ajudaram Domitila a voltar para a casa e a buscou no confessionário. A sister ainda estava chorando muito. "Eu não posso falar muito sobre o que acontece no além", disse Domitila. "É muito doido, esse negócio do além. Do nada eu estava de volta no confessionário. Não sabia se ia voltar hoje ou amanhã", completou.

Ela vai continuar o tratamento nesta sexta-feira. "Me deram tudo o que eu precisava e disseram que amanhã a gente continua [o atendimento]. Eles foram muito rápidos. Me disseram que tenho que colocar muito gelo, porque ainda não precisa fazer raio x", finalizou.