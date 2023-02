Key Alves e Gustavo movimentam o edredom - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 03/02/2023 09:47

Rio - Gustavo estreou o quarto do líder, do "Big Brother Brasil 23", em grande estilo! O fazendeiro e Key Alves movimentaram o edredom nesta sexta-feira. O momento íntimo teve direito a um diálogo quente, respiração ofegante e até instruções da jogadora de vôlei: "Põe de ladinho". Os vídeos do rala e rola repercutiram nas redes sociais.

E o "incentivo" deu certo. Gustavo venceu a prova da noite desta quinta-feira e conquistou o quarto só para ele e seu affair. A atleta parabenizou o fazendeiro logo depois de sua vitória. "Parabéns! Vai ter champanhe!", comentou a atleta, que emendou: "Neném, vai ter sexo também né? Vai ter que ter", arrancando risos do empresário.