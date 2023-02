Fred, no 'BBB 23' - Reprodução/Globoplay

Publicado 03/02/2023 22:33

São Paulo - Fred Desimpedidos confessou na madrugada desta sexta-feira (3) aos colegas do confinamento do "BBB 23" que já beijou pessoas do mesmo sexo, porém, ressaltou que foram apenas seus amigos mais próximos.

A revelação aconteceu quando Amanda Meirelles contou aos outros brothers que durante a festa, deu um selinho em Bruna Griphao e em Larissa Santos. "Eu fui falar para a Aline: 'Gente, eu nunca tinha dado um selinho em uma mulher"', confessou a sister, dizendo que as meninas foram as primeiras.

"Eu nunca fiquei com mulher, mas selinho eu já tinha dado nas minhas amigas", disse Larissa aos participantes. Cara de Sapato entrou no assunto e disse que não tem o costume de beijar os amigos, apenas na bochecha. "Normalmente, meus amigos e amigas são só amigos e amigas. Eu fico na vibe de beijar na bochecha", completou o lutador.

"Eu beijo os meus amigos", disparou Fred, revelando que já tinha dado selinho nos amigos. Cara de Sapato não esperava a resposta do youtuber e começa a perguntar sobre os beijos. E o ex-marido de Boca Rosa explica: "Não de linguona, mas já dei muitos selinhos. Todos os meus amigos eu já beijei."

O lutador voltou a falar que não beija seus amigos e Fred brincou dizendo: "Então, seu dia está chegando. Se eu ganhar o Líder, já prepara o beiço", finalizou o ex-jogador de futebol.

A reportagem é de Gabriel Perline, do iG. Com a colaboração de Victória Rossi.