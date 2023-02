Bruno Gaga é acusado de assédio por tentar beijar Gabriel Santana mesmo após rejeição, no 'BBB 23' - Reprodução/Globoplay

Bruno Gaga é acusado de assédio por tentar beijar Gabriel Santana mesmo após rejeição, no 'BBB 23'Reprodução/Globoplay

Publicado 04/02/2023 16:03

Rio - Fãs do "BBB 23" foram ao Twitter, na manhã deste sábado, para detonar o comportamento de Bruno Nogueira durante a festa que aconteceu no reality show da TV Globo. Internautas acusam o atendente de farmácia de assediar Gabriel Santana, após o brother tentar beijar o ator diversas vezes, mesmo depois do artista recusar os beijos.

As investidas de Bruno Gaga começaram logo no início da festa, que teve Simone Mendes, Felipe Araújo e o grupo Menos é Mais como atrações musicais. Gabriel, por sua vez, se esquivou de todas as tentativas do atendente de farmácia. Enquanto isso, o ator de "Pantanal" trocou flertes com Sarah Aline e os dois trocaram muitos beijos, além de movimentarem o edredom no final da festa.



Em determinado momento, o global pediu a ajuda de Sarah: "Não me deixa sozinho com o Gaga", disse Mosca, como Gabriel é chamado nas redes sociais, em referência ao personagem que interpretou na novela "Chiquititas", do SBT. Após a festa ser encerrada, Bruno ainda agarrou Gabriel por trás durante a farra no quarto Fundo do Mar, que gerou uma treta generalizada entre os participantes do "BBB 23"

No Twitter, fãs do programa se revoltaram com as atitudes de Bruno e caracterizaram o comportamento do rapaz como assédio. "Nossa, gente, se tudo que o Bruno (Gaga) fez com Gabriel Santana fosse com um mulher, a repercussão seria bem maior. E isso é extremamente triste, assédio é assédio, independente de qualquer coisa. É nítido o quanto Gabriel Santana ficou desconfortável", disse uma usuária. "O Bruno Gaga passou dos limites e merece ser expulso", disparou mais uma pessoa.

Ainda teve quem cobrasse um posicionamento de Tadeu Schmidt na próxima conversa que tiver com os brothers e sisters: "Não é exagero dizer que isso aqui se enquadra em assédio. Eu espero que o Tadeu também dê uma chamada no Bruno Gaga pelo comportamento dele na festa, ficou bem claro que ele tentou beijar o Gabriel Mosca várias vezes, que fugiu incansavelmente", declarou uma internauta.

Confira:

assédio nem sempre é de homem com mulher viu? o Bruno Gaga passou dos limites e merece ser expulso#BBB23pic.twitter.com/JFH1NN3PQ9 — Igor Santos (@igorsantosxz) February 4, 2023

Mosca: não me deixa sozinho com o gaga

Sarah: fica sozinho comigo

Mosca: com você eu tô dormindo desde o primeiro dia, meu amor







pic.twitter.com/zvVNuiXRUz — faah (@faahlso) February 4, 2023 Finalmente alguém interviu nisso..

Gaga insistindo em levar Mosca pra cama dele, até Guimê vir salvar.

acordaa @boninho!! #BBB23 pic.twitter.com/QREQf5e8R6 — emmy: VIBE (@jiyongpetals) February 4, 2023

Acho esse Bruno Gaga muito forçado. O que ele fez com o Gabriel Mosca na festa se configura assédio SIM. Espero que a militância seletiva que a gente vê por aqui não passe pano dessa vez e ache normal só por se tratar de um homem assediando outro. #BBBB23 pic.twitter.com/YXlPb71HcP — Gabriel (@theangelbiel2) February 4, 2023

Nossa, gente, se tudo que o Bruno (Gaga) fez com Gabriel Santana, fosse com um mulher, a repercussão seria bem maior. E isso é extremamente triste, assédio é assédio independente de qualquer coisa. É nítido o quanto Gabriel Santana ficou desconfortável. — Geisi (@tiageisi) February 4, 2023