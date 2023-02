Paula, Bruna Griphao e Larissa discutiram após conversa sobre a formação de paredão deste domingo - Reprodução/Globoplay

Rio - Os participantes do "BBB 23" tiveram uma madrugada agitada após Tina atender o primeiro Big Fone da edição. Neste domingo, Bruna Griphao e Paula tiveram um atrito com Larissa após a dupla revelar para Cristian a estratégia do grupo do quarto Deserto para o empresário, que venceu a prova do Anjo no último sábado.

Com Gabriel Santana e Domitila já indicados por Tina, os moradores do quarto Deserto decidiram que Cezar Black será um dos alvos do grupo, se não for imunizado por Cristian. Caso contrário, o gaúcho pode receber alguns votos na formação de paredão deste domingo. Após a "reunião de condomínio", Bruna e Paula conversaram sobre uma possível conversa com o empresário sobre quem ele deve imunizar.

"Todo mundo que está na reta não quer ir para o Paredão com Cristian. Então, única pessoa que vai contra a gente falar com o Cristian é o Fred, mas o Fred não está na reta", disse a atriz. Já Paula replicou: "Bruna, sei que você sente que Fred e Larissa estão por você, então você sente essa necessidade de conversar com eles. Eu não devo satisfação nenhuma para eles. Se eu decidir falar com o Cristian, é minha conta em risco e acabou", disse.

Pouco depois, a biomédica questionou Cristian sobre a imunidade e o loiro logo descartou tirar Cezar da berlinda desta semana. "Você tem certeza disso? Então, você está fora do Paredão", disparou ela, na área externa da casa, na companhia de Bruna, Tina e MC Guimê.

Após descobrir que a dupla conversou com o brother, Larissa deixou o quarto para tirar satisfação com a amiga: "Se todo mundo combinou sentado de não falar, era melhor vocês não falarem", afirmou a professora de educação física. Bruna e Paula justificaram que não contaram nada para Cristian, mas que ele teria chegado para conversar e revelado seu plano.

Em seguida, Larissa contou que tinha escutado, mais cedo, as duas revelarem que pretendiam ir contra a vontade do grupo e alertar Cristian. "Mas vocês já iam falar com ele, porque eu estava no quarto e vocês falaram", declarou. "Vocês foram limpar a barra de vocês e demonizaram o resto do grupo", declarou a sister.

De volta ao quarto após a discussão, Larissa comentou o racha na estratégia de jogar em grupo: "Agora, se pego a liderança, vou chamar quem são os meus e deu essa coisa de grupo!", cravou.