Tina atendeu ao Big Fone na noite deste sábadoReprodução

Publicado 04/02/2023 23:05 | Atualizado 05/02/2023 09:09

O fim de semana segue pra lá de animado no "Big Brother Brasil 23", da Globo. É que o tão aguardado Big Fone tocou na casa mais vigiada do país, pela primeira vez na edição, durante o programa deste sábado. Tina saiu na frente e atendeu ao telefone. A modelo foi instruída a indicar duas pessoas ao Paredão. Domitila e Gabriel Santana foram os escolhidos. No entanto, um deles pode se salvar da berlinda no domingo.

Segundo explicação de Tadeu Schmidt, independente de quem atender ao Big Fone, Paula terá uma função importante na votação. É que ela arrematou o Poder Curinga e poderá tirar um dos dois indicados pelo telefonema da berlinda. E tem mais, quem for, de fato, para o Paredão pelo telefone, também terá direito ao contragolpe. "Esse contragolpe só não pode ser em quem atendeu (o Big Fone) e nem no dono do poder (Curinga)", explicou Tadeu. "Aí fazem o Bate-Volta o mais votado e os dois indicados pela casa".



Os dois que não se salvarem no Bate-Volta vão disputar o Paredão com o indicado pelo Líder, que nesta semana é Gustavo. Antes disso, ainda tem a imunidade que será entregue pelo Anjo da semana, Cristian.



ELE VEIO AÍ! Tina atendeu o Big Fone e recebeu a missão de indicar duas pessoas ao Paredão. pic.twitter.com/pHfJp0sjrK — Big Brother Brasil (@bbb) February 5, 2023

A Prova do Anjo, aconteceu neste sábado, em uma dinâmica que exigiu atenção e agilidade. Era preciso que os jogadores encontrassem seis itens escondidos em um labirinto. Posteriormente, para encerrar a disputa, foi necessária uma montagem de uma espécie de quebra cabeça. Cristian concluiu todas as etapas da tarefa mais rapidamente e se tornou o Anjo.

O empre´sario colocou Guimê e Amanda no Castigo do Monstro! Os dois terão que ficar tricotando pelos próximos dias, muito provavelmente, até a formação de Paredão no domingo. O empresário ainda escolheu Sarah Aline, Marvvila e Cézar para o Almoço do Anjo, que aconteceu na tarde deste sábado.