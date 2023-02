Cezar, Gabriel Santana e Tina disputam o terceiro paredão do BBB 23 - Reprodução / TV Globo

Cezar, Gabriel Santana e Tina disputam o terceiro paredão do BBB 23Reprodução / TV Globo

Publicado 06/02/2023 07:24

Rio - Em uma noite cheia de emoções e reviravoltas, Cezar, Gabriel Santana e Tina formaram o terceiro paredão do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, neste domingo. Agora, eles disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Um deles será eliminado nesta terça-feira.

Tina atendeu Big Fone, sábado, e indicou Gabriel Santana e Domitila ao paredão. Dona do poder curinga, Paula salvou Domitila da berlinda, neste domingo. Na sequência, Cristian imunizou Key Alves. "No início, a gente não se deu muito bem, ficamos no mesmo quarto e não conseguimos conversar, mas agora estamos muito bem e quero proteger essa pessoa", comentou ele.

Logo depois, foi a vez do líder Gustavo. Ele indicou Tina ao paredão e justificou: "É por afinidade, gosto e converso com todo mundo. Ela é a pessoa que converso menos".

Cezar foi o mais votado da casa com nove votos. E não parou por aí. Gabriel Santana teve direito a contragolpe e puxou Amanda para a berlinda. Amanda, Cezar e Gabriel Santana, então, disputaram a prova bate e volta. A dinâmica era um jogo da memória feito em três fases. Amanda venceu a disputa e se livrou do paredão.