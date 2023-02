Gustavo, Cristian e Cezar falam dos corpos das mulheres do BBB 23 enquanto as observam sem que elas saibam - Reprodução

Gustavo, Cristian e Cezar falam dos corpos das mulheres do BBB 23 enquanto as observam sem que elas saibamReprodução

Publicado 07/02/2023 07:52 | Atualizado 07/02/2023 08:01

Rio - A edição desta segunda-feira do "BBB 23" mostrou uma cena em que Cezar, Gustavo e Cristian analisam os corpos das mulheres do reality show após o banho. A atitude dos marmanjos causou revolta nas redes sociais. Os três usaram o privilégio do líder de poder ver o que acontece no resto da casa para ficar assistindo Bruna Griphao se enxugar.

Fred Nicácio, que também estava por lá, mandou Gustavo respeitar Key Alves, com quem o fazendeiro está se relacionando. O médico só esqueceu de avisar que Bruna, que sequer sabia estar sendo observada, também merecia respeito. "Os caras nem piscam, vei", disse Gustavo. "Você também, seu safado", respondeu Fred. "Aqui é o Globoplay", completou Gustavo.

Gustavo, então, foi até o painel de controle para mudar a câmera, mas foi repreendido por Cezar e Cristian. "Não tira não", disse Cristian. "Você é doido. Um pay per view desses", disparou Cezar. "O Black nem pisca, vei. Olha a cara dele", disse Gustavo.

Em seguida, Larissa apareceu no quarto deserto. Os brothers brincaram com Cristian, que desde o início do programa mostrou interesse nela. No entanto, ele anda meio revoltado depois que ela escolheu ficar com Fred Desimpedidos.

Um dos momentos mais problemáticos foi quando Amanda apareceu e tampou a visão que eles tinham de Bruna Griphao. "Bora, Amandinha, chega aí pro lado. Sai daí, Amanda", disparou Cristian. "Fazendo cabelo, penteado Yorkshire. Já deu esse cabelo. Via pro lado", disparou Cezar, que dias atrás estava atrás de Tina pedindo uma peruca emprestada e se revoltou quando ela não emprestou.

Depois foi a vez dos três analisarem Larissa. Eles ficaram comentando os procedimentos estéticos aos quais a professora de educação física já se submeteu. "Antes eu achava a Larissa mais bonita que a Bruna, agora eu acho a Bruna mais bonita", disse Cezar. "Não, a Larissa é mais bonita", respondeu Cristian. "Eu não acho", discordou Gustavo. O fazendeiro ainda disse que Larissa é "montadinha mesmo".

"Ela é montadona, lipada. Eu perguntei pra ela na piscina porque ela é muito feita na barriga e ela disse meio sem graça disse que sim", disse Cezar. "Ela nem treina direito aqui", respondeu Gustavo. "Ela disse que fez braço, barriga, silicone", contou Cezar. Cristian, então, disse que a sister se vitimiza por não ter dinheiro, mas já fez procedimentos estéticos. "Eu queria falar um negócio... Aí vem com historinha que estava devendo, não sei o que...", afirmou.

A atitude dos três causou revolta nas redes sociais. "As cenas de Cristian, Gustavo e Cezar 'se divertindo' assistindo as mulheres trocando de roupa é tão dolorosa, e uma prova de como objetificam corpos femininos. Ali é apenas um 'instrumento' de diversão e prazer para eles, não ficam constrangidos, riem e olham avaliando as presas!", disse uma pessoa.

"Namoral, é impossível ser mulher e não se sentir mal vendo três homens fazendo comentários nojentos assim. Gustavo, Cristian e Cezar Black vocês são NOJENTOS", disse outra internauta.