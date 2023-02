Gustavo e Key Alves trocam beijos e carícias no banheiro do líder - Reprodução

Publicado 07/02/2023 08:16

Rio - Depois de uma noite tensa no jogo da discórdia, Key Alves e Gustavo decidiram relaxar no quarto do líder. Contando com a "privacidade" do cômodo, os dois trocaram vários beijos acalorados e carícias ainda no banho e depois entraram embaixo do edredom.

Antes do casal subir para o quarto, Cara de Sapato perguntou o que eles iam fazer. "Amorzinho", respondeu Gustavo. "Vamos fazer dois filhos agora", disparou Key. Os dois ficaram na cama conversando sobre estratégias de jogo, até que começaram a se beijar e o clima esquentou embaixo do edredom. Em seguida, Gustavo rezou e o casal dormiu.