Paula foi detonada nas redes sociais por tentar mostrar partes íntimas de Cara de Sapato no 'BBB 23'Reprodução/Globoplay

Publicado 07/02/2023 16:39

Rio - Confinada no "BBB 23", Paula causou polêmica entre os fãs do reality show da TV Globo por uma atitude problemática. Na tarde desta terça-feira, a biomédica de 28 anos estava no quarto Fundo do Mar quando Antonio Cara de Sapato chegou para trocar de cueca. O lutador de MMA esticou a barra da camisa para tirar a peça sem revelar suas partes íntimas, mas a sister se aproximou e tentou puxar a roupa do atleta, a fim de expor o rapaz.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Cristian surge gargalhando com a cena, enquanto Bruna Griphao e Amanda observam a atitude de Paula com Cara de Sapato, que também não escondeu o constrangimento. "E o Brasil pira neste momento", comentou Amanda. "Eu posso fazer isso, né? Tipo, vocês estão vendo Big Brother pra esse momento", disse Paula.

No Twitter, internautas detonaram a profissional de saúde pelo comportamento: "Imagina se fosse um homem fazendo essa 'brincadeira' com uma mulher. Paula sem noção", disparou uma pessoa. "O nome disso é assédio. Se fosse Paula trocando de roupa e imaginem Sapato puxando a blusa pra cima para ver ela pelada a força? Falta de respeito!", afirmou outro usuário da rede social. "Totalmente fora dos limites!", declarou uma terceira.

Confira:

Imagina se fosse um homem fazendo essa “brincadeira” com uma mulher. Paula sem noção. Sapato todo sem graça. Ah para ne… #bbb23 pic.twitter.com/UvYXP1uuoj — Le (@azzocle) February 7, 2023

Paula tentando levantar a blusa do Sapato enquanto ele troca de cueca. TOTALMENTE FORA DOS LIMITES! Se fosse o contrário... #BBB23 pic.twitter.com/ppzrs3k5TQ — BEAMCASTRO (@beamcastroo) February 7, 2023

Absurdo oq a Paula fez com o Cara de Sapato!



Isso é ASSÉDIO!



Se ele faz isso com ela, oque estaria acontecendo? Ele estaria sendo mais que cancelado e expulso (com razão), mas ela não pode fazer isso! #BBB23 pic.twitter.com/eU6LXQn0go — Gustavo Alves (@Alves137G) February 7, 2023

Diz se tem cabimento isso? O sapato trocando de roupa a Paula se enfiando pra olhar por baixo, puxando a blusa dele pra ver as partes íntimas dele… e ele falando pra ela parar. SÉRIO, que RIDÍCULO! Que PATÉTICO!!! Antes ela fosse apenas sem noção #bbb23 pic.twitter.com/YCV3jcI3d5 — ligeirinha (@mundinhorealit1) February 7, 2023