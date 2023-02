Keyt Alves reage a momentos quentes de Key Alves e Gustavo no 'BBB 23' - Reprodução/Instagram/Globoplay

Keyt Alves reage a momentos quentes de Key Alves e Gustavo no 'BBB 23'Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 07/02/2023 21:48

Rio - Após Key Alves e Gustavo protagonizarem um novo momento para lá de quente no "BBB 23" , a irmã da jogadora de vôlei se pronunciou nas redes sociais. Em postagem nos Stories do Instagram, Keyt Alves fez um apelo para a atleta, que chocou internautas com alguns sussurros enquanto movimentava o edredom com o fazendeiro, no quarto do Líder, na tarde desta terça-feira.

fotogaleria

"Alguém fala para Key parar com o edredom porque tem microfone!", escreveu Keyt, que ainda completou com um alerta: "E porque o pai está assistindo [risos]", disse.

Na última quarta-feira, Key Alves havia prometido para Gustavo que, se ganhassem a prova do Líder no "BBB23", os dois agitariam o edredom do quarto privado. Nesta terça-feira, a promessa continua sendo cumprida, e durante a tarde os dois foram flagrados pelas câmeras em um momento bem quente no quarto da liderança. Em determinado momento, ela chegou a dizer: “Sou sua putinh*. Se você quiser, sou sua put*”, e o fazendeiro apenas concordou, ofegante.