Key e Gustavo esquentam clima no edredom do quarto do líderReprodução Internet

Publicado 07/02/2023 19:06 | Atualizado 07/02/2023 19:15

Rio - O relacionamento dos participantes do "BBB23" Key e Gustavo tem dado o que falar na internet. A jogadora de vôlei prometeu ao Cowboy na última quarta-feira (1), que se ganhassem o líder da semana no "BBB23" os dois agitariam o edredom do quarto privado. Nesta terça-feira (7), a promessa continua sendo cumprida, e durante a tarde os dois foram flagrados pelas câmeras em um momento bem quente no quarto da liderança.

Os internautas se divertem acompanhando os gemidos e sussurros que aparecem no quarto enquanto ambos estão lá. Nesta tarde, Key disse para Gustavo: “Sou sua putinh*. Se você quiser, sou sua put*”, e o cowboy parece concordar entre sua respiração ofegante.

No Twitter, fãs do programa reagiram às imagens do "payperview" e repercutiram o vídeo, impressionados com o horário do casal: "Key, são 15h da tarde!!!"