Tina foi a terceira eliminada do ’BBB 23’ com 54,12% dos votosReprodução

Publicado 08/02/2023 07:40 | Atualizado 08/02/2023 08:42

Rio - A angolana Tina foi a terceira eliminada do "BBB 23" na noite desta terça-feira com 54,12% dos votos. Ela levou a pior na disputa contra Cezar, que teve 43,21%, e Gabriel Santana, que ficou com 2,67%. No total, o paredão contou com 47.355.976 votos. Durante o programa ao vivo, os números chegaram a 187 mil votos por minuto.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre os participantes que prometem que vão mudar de comportamento apenas quando voltarem do paredão e os incentivou a não esperar a berlinda para agir. "Para os três emparedados, nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Cezar Black não se encontrou na dupla, no grupo, na casa. Gabriel é campeão de citações do Jogo da Discórdia por duas semanas seguintes. Tina atendeu ao Big Fone e teve um número incomum de escolhas para alguém que está no Paredão", iniciou.

"Vocês formaram dois grupos poderosos, mas não podem esquecer que é o indivíduo que vai para o Paredão. Você já deu uma olhada na sua patente?... Não seja o alvo mais fácil, por qualquer motivo. Seja fundamental para ninguém querer que você saia. Há inúmeras formas de fazer isso. Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar", disse antes de anunciar o nome de Tina.

Logo que saiu da casa, Tina conversou com Tadeu no estúdio e contou porque acha que foi eliminada. "Acho que tive vários embates em pouco tempo e talvez nem todos tenham sido necessários. Talvez eu tivesse precisado de calma para não ser tão reativa", disse. "Faria algo diferente?", perguntou o apresentador. "Acho que não, mas talvez pensar um pouco mais antes de reagir. Tenho isso no meu DNA, sou bem direta, personalidade forte... Como ser humano a gente não gosta, gosta de ser bem tratado", finalizou a angolana.

Ao de despedir da sister, Tadeu usou o dialeto dela. Tina se emocionou, abraçou Tadeu e chorou bastante.