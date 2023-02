Tadeu Schmidt se despede de Tina com dialeto angolano - Reprodução

Tadeu Schmidt se despede de Tina com dialeto angolanoReprodução

Publicado 08/02/2023 08:39

Rio - Tina foi a terceira eliminada do "BBB 23" e conversou com o apresentador Tadeu Schmidt nos estúdios do programa, na noite desta quarta-feira. A ex-sister não segurou a emoção quando Tadeu usou um dialeto angolano para se despedir dela.

fotogaleria

"A que você atribui esse resultado?", perguntou Tadeu. "Eu acho que tive vários embates em pouco tempo e talvez nem todos seriam necessários. Talvez eu precisaria um pouco mais de calma para tomar decisões ou não ser de alguma forma tão reativa. Imagino que seja isso", disse Tina.

"Você faria alguma coisa diferente?", questionou o apresentador. "Eu acho que não, mas talvez pensar um pouco mais antes de reagir. Eu tenho isso no meu DNA. As pessoas me chamam muito direta, personalidade forte. Isso é muito difícil. A gente, como ser humano, não gosta", explicou a sister.

"A gente gosta de ser bem tratado, de chegar na malemolência. A minha vida toda foi assim, não teve plano B e as coisas são como são. Eu não tenho tempo a perder, mas às vezes isso machuca. Talvez esse tenha sido um dos grandes desafios meus ali na casa, lidando com pessoas completamente diferentes", completou a modelo.

Em seguida, Tadeu se despediu de Tina. "Eu procurei as palavras certas para me despedir de você, com muito carinho, encontrei essas aqui", disse o apresentador, que usou o dialeto umbudu para dizer que Tina é especial.