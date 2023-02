Brothers fazem revelações sexuais no quarto do líder - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/02/2023 10:16

Rio - Key Alves, Gustavo, Fred Nicácio e Gabriel Santana fizeram algumas revelações sexuais durante uma conversa no 'Quarto do Líder, do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, nesta quarta-feira. Após movimentar algumas vezes o edredom com o fazendeiro, a jogadora de vôlei entregou algumas preferências dele na hora do vuco-vuco.

"A hora que catar esse homem, esquece", comentou a atleta. "Vai destruir esse homem", brincou o médico. "Já sei que ele gosta de chupada no peito", entregou Key. "Quem não? Isso aí, eu amo", admitiu Nicácio. "Pô, uma lambidinha...", reagiu Gustavo. "Eu gosto de banho de gato, que lambe tudo. É uma delícia. Passa a língua", destacou o fisioterapeuta.

A jogadora comentou que não gosta de muita lambida. "Eu não gosto que fique passando língua em mim, não, no corpo inteiro". Gabriel disparou: "Eu tenho regiões que gosto, mas no corpo inteiro...". "Dá uma agonia", disse a sister.