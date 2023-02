Cláudia Bonfim, mãe de Marvvila, mostra corpão nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 08/02/2023 09:23

Rio - A cantora Marvvila, de 23 anos, tem feito sucesso com sua beleza no "BBB 23" e, pelo visto, a artista teve de quem puxar a boa genética. Cláudia Bonfim, mãe da artista, também chama atenção com seu corpão escultural nas redes sociais.

Aos 45 anos, Cláudia costuma postar em seu perfil fotos em que exibe suas curvas de biquíni e também mostra aos seus seguidores um pouco de seus treinos na academia. A mãe de Marvvila impressiona pelo corpão sarado e os bíceps musculosos. "Parecem gêmeas", disse uma seguidora nos comentários de uma foto. "Eita genética boa, parecem irmãs", disse outro admirador.