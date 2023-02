Eliminada do BBB 23, Tina participa do Mais Você nesta quarta-feira - Reprodução de vídeo / TV Globo

Eliminada do BBB 23, Tina participa do Mais Você nesta quarta-feiraReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/02/2023 11:03 | Atualizado 08/02/2023 11:46

Rio - Tina toma café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira, após ser eliminada do Big Brother Brasil 23, com 54,12% dos votos, na noite desta terça-feira. Na atração, a modelo de 29 anos relembrou o discurso de Tadeu Schmidt e revelou se mudaria algo em sua trajetória no reality.

"Talvez eu pensaria um pouco mais antes de rebater alguma discussão, mas não mudaria muita coisa além disso. Achei que minha trajetória foi brilhante, apesar de já ter ser eliminada no jogo. Foi brilhante reconhecer minhas vulnerabilidades, as minhas forças, estava em uma zona que não era de conforto, precisei me posicionar, defender. Acho que o jogo tinha que ser do jeito que foi", comentou a angolana.

Tina também falou sobre ter sido indicada pelo líder Gustavo e explicou porque recusou o abraço do fazendeiro após ele mandá-la para o paredão. "Não consigo mascarar meus sentimentos, naquele momento eu estava magoada. Achei desrespeitoso, eu tinha acabado de ser indicada e ele queria me abraçar. É de extrema falsidade".

Na sequência, ela refletiu sobre seu comportamento no reality e avaliou o jogo de Gustavo. "Apesar de vários embates na casa, por eu ser direta e frontal, não foram situações repetitivas com nenhum dos brothers. Acredito que eu não tenha recebido muito voto da casa, fui indicada pelo líder, apesar de não ter nenhum problema direto com ele. Acho que ele pegou uma dor da casa e se apoiou nisso. Tanto que a justificativa dele pra mim foi extremamente fraca, acho ele um jogador inteligente, mas ele está fazendo um jogo sonso. Quando ele está no quarto dele, ele é articulado. Já estava com essa sensação de falsidade no ar".

Tina também se divertiu ao saber sobre a repercussão da discussão entre ela e Cezar, durante um jogo da discórdia, após ela não emprestar uma de suas perucas para ele. A modelo, inclusive, revelou quantas laces tem. "Eu tenho cerca de 12 laces, entre rabos, laces, perucas. Elas são diferentes", explicou.

Durante uma brincadeira, a analista de marketing confessou que ficou mexida com Antonio Cara de Sapato. "Tinha uma caidinha por ele forte, né", quis saber Ana. "Aff, não foi fácil", admitiu Tina, que apontou Fred Nicácio como mentiroso e vilão da edição.

Por fim, a jornalista disse com quem pretende manter contato fora da casa mais vigiada do Brasil. "Teria uma conversa com o Cara de Sapato, porque ele me defendeu na questão do jogo em grupo", começou ela. "Só por isso?", provocou Ana. "Ele é um gato, é meu top 1, mas a gente não teve tempo. Se teve, não rolou".