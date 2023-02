Larissa - Reprodução Internet

Publicado 08/02/2023 15:48

Rio - Após falas de Key Alves, Gustavo e Fred Nicácio chamando a participante Larissa de "piranha" e "cachorra" , os perfis oficiais de Fred e Larissa Santos se pronunciaram em repúdio às falas, apoiando a trend "Lari merece respeito", que se manteve nos assuntos mais comentados do Twitter durante a manhã desta quarta-feira (8).

A conta oficial de Larissa no Twitter escreveu: "Durante conversa no quarto do líder, ao falarem novamente da Larissa, afirmando que a Sister fica “secando” Gustavo, as palavras “piranha” e “cachorra” foram usadas como adjetivos à Larissa. Fred Nicácio e Key, em meio aos risos, usaram essas palavras. Reafirmamos aqui nosso total repúdio a este tipo de linguajar. Além da obsessão já mais que comprovada na sister, agora precisamos lidar com isso. Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela criou na própria cabeça, sendo que Larissa só está agindo como age com todos na casa. Não é a primeira vez que o jeito da Sister é trazido como algo ruim, mas é como já dissemos: O lado triste de tratar todo mundo bem e sem maldade é que existem pessoas que vão interpretar isso da maneira que convém."

Aliado no jogo e par romântico da sister na casa, os responsáveis pela conta de Fred escreveram no Twitter oficial: "A principal aliada do Fred tem sido alvo de falas extremamente problemáticas, o que voltou a acontecer nessa madrugada, no quarto do líder. Viemos publicamente repudiar esse tipo de conduta, que consideramos desmedida e desnecessária, no jogo e na vida. Lari merece respeito." Em resposta, o administrator da conta de Larissa agradeceu o apoio: "Obrigada pelo apoio administrador!"

Outras contas de participantes, aliados à Larissa dentro da casa, também se pronunciaram em repudio às falas no quarto do líder. O Twitter de Bruna Griphao publicou: "Já não é a primeira vez que a @larisantosbe, amiga e prioridade da Bru na casa, é diretamente ofendida com falas machistas e problemáticas a respeito de uma mulher. É inadmissível que isso seja dito no jogo ou na vida real. Por isso dissemos com força que a Lari merece respeito". Já a conta cantora Aline escreveu: "Julgamento maldoso e atitude discriminatória são completamente opostos ao que Aline e sua equipe acreditam, principalmente contra mulheres. Mesmo não sendo direcionados à Aline, os comentários no quarto do líder afetam o coletivo, pois vemos reforçadas falas que agridem a todas nós!"

No Twitter de MC Guimê, foi dito: "Estamos acompanhando os acontecimentos recentes e além de lamentar, repudiamos os comentários feitos. Lari merece respeito". Já o perfil da médica Amanda escreveu: "Na última madrugada no quarto do líder, a Lari, aliada e amiga da Amanda, foi alvo de falas extremamente problemáticas mais uma vez. Repudiamos essas conversas de teor pejorativo e degradante. Respeito é necessário mesmo contra adversários. Lari merece respeito", e a conta de Bruno Gaga publicou: "Durante a madrugada de ontem, Lari, amiga do Bruno, foi alvo de falas desrespeitosas. Nós repudiamos todo e qualquer comportamento misógino e prestamos nossa solidariedade à ela e sua equipe. Lari merece respeito"

