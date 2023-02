Eliminada do 'BBB 23', Tina manda recado e brothers apontam indireta para Gustavo - Reprodução/Globoplay

Eliminada do 'BBB 23', Tina manda recado e brothers apontam indireta para GustavoReprodução/Globoplay

Publicado 08/02/2023 21:12 | Atualizado 08/02/2023 21:13

Rio - Após ser eliminada do "BBB 23" com 54,12% dos votos, Tina gravou um recado misterioso para os brothers que seguem na disputa pelo prêmio do reality show da TV Globo. Na tarde desta quarta-feira, os participantes se reuniram na sala de estar para assistir o vídeo deixado pela modelo, que fez um alerta para os confinados.

fotogaleria

"Oi, good vibes. Sabem como a parte financeira me importa muito. Botem para quebrar, e não para chorar. Atenção: nem toda festa de cowboy é uma festa muito bem-vinda. Fiquem ligados, cuidado com as estratégias e alianças", declarou a angolana.

Após a exibição do recado, os brothers e sisters tentaram entender a expressão utilizada por Tina, com uma suposta indireta para o Líder Gustavo, que indicou a modelo ao paredão da semana. "O recado foi pro grupo good vibes", afirmou Fred Desimpedidos, em conversa com os moradores do quarto Deserto. "Mas a Tina tem essas ironias. Ela quis soltar uma ironia", respondeu MC Guimê. "Ela quis meio que alfinetar o Cowboy", replicou o youtuber.

Já com o grupo do quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio revelou outra opinião sobre a fala de Tina: "Foi coisa pensada. Ela falou 'Nem toda festa de Cowboy é bem vinda'. É ela falando pra galera do grupo dela pra eles prestarem atenção no que ele vai falar na festa hoje. Basicamente isso, um cuidado", disse o médico.

Confira: