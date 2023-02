Mari Fernandez e Xand Avião se apresentam no 'BBB 23', nesta sexta-feira - Reprodução/Instagram

Mari Fernandez e Xand Avião se apresentam no 'BBB 23', nesta sexta-feiraReprodução/Instagram

Publicado 08/02/2023 18:25

Rio - A TV Globo anunciou, nesta quarta-feira, as atrações musicais que prometem levar muito piseiro para a festa do "BBB 23", nesta sexta-feira, dia 10. Mari Fernandez retorna ao palco do programa pela segunda vez, enquanto Xand Avião faz sua primeira apresentação no reality show em carreira solo. Já Zé Vaqueiro e Nattanzinho farão sua estreia como artistas convidados para agitar a casa mais vigiada do país.

Além de ter muita música, a festa ainda terá outras surpresas para os brothers e sisters. Karaokê, máquina de drinks e um restaurante de comida japonesa poderão ser liberados para os participantes através de interações com os fãs do "Big Brother Brasil".

Com o tema de um ambiente urbano, a celebração deste fim de semana também contará com cabines de fotos e food trucks. A decoração do espaço ficará marcada por elementos comuns em grandes cidades, como outdoors, estação de metrô, pontos de ônibus e comércios. Já o figurino dos participantes será composto por jeans street com grafites coloridos.