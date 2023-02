Tina prevê eliminação de Fred Nicácio do 'BBB 23' - Reprodução/Multishow

Publicado 08/02/2023 22:37

Rio - Fora do "BBB 23", Tina já revelou quem ela gostaria que fosse o próximo participante a deixar a casa mais vigiada do país. Nesta quarta-feira, a modelo de 29 anos participou do programa "BBB - A Eliminação" e os apresentadores Ana Clara e Bruno De Luca pediram para a ex-sister improvisar um discurso imitando Tadeu Schmidt. Foi quando a angolana pediu a saída de Fred Nicácio, por não saber aproveitar as informações obtidas no Quarto Secreto.

"Pra você, que teve oportunidade de sair no Paredão Falso e obter informações privilegiadas, custava mostrar para alguns brothers as suas armas? Custava você se posicionar no jogo de forma assertiva, como talvez o público desejava?", iniciou Tina, que foi eliminada do reality show da TV Globo com 54,12% dos votos.

Em seguida, a analista de marketing ainda alfinetou o brother: "Fred, você não sai somente hoje, como também não ganhará todo e qualquer valor acumulado porque você é uma cascavel, que muda de pele o tempo inteiro. Então, seu 'eu te amo', está tudo bem, você sai hoje da casa 'BBB 23'", finalizou.

