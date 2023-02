Tina atendeu ao Big Fone na noite deste sábado - Reprodução

Publicado 08/02/2023 23:11

Rio - O Big Fone vai tocar novamente no "BBB 23", nesta quinta-feira, às 11h46, menos de uma semana após a estreia da brincadeira na edição atual. Dessa vez, o participante que atender o telefonema estará automaticamente no paredão da semana. Além disso, o brother ou sister ainda deverá indicar mais uma pessoa para a berlinda.

Os dois emparedados só poderão se livrar da disputa pela permanência no reality caso um deles vença a prova do Líder. O público terá a chance de acompanhar o momento, que será transmitido ao vivo na programação da TV Globo.



No último sábado, o Big Fone tocou pela primeira vez no "BBB 23". Tina levou a melhor na corrida para atender a chamada e indicou Domitila Barros e Gabriel Santana para o paredão. No domingo, a modelo de 29 anos foi colocada na berlinda pelo Líder Gustavo e acabou deixando o programa, nesta terça-feira, com 54,12% dos votos.