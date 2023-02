Larissa dá um tapa em Bruna após brincadeira - Reprodução / Globoplay

Publicado 09/02/2023 14:02 | Atualizado 09/02/2023 14:05

Rio - Logo após a festa do líder Gustavo, na madrugada desta quinta-feira, Larissa se irritou com uma brincadeira feita por Bruna Griphao e causou polêmica na web. Na ocasião, a atriz havia colocado o dedo no ânus da personal trainer, que estava deitada ao lado de Fred e logo reagiu, dando um tapa na sister.

Nas redes sociais, alguns espectadores do "BBB 23" passaram a pedir a expulsão de Larissa ao afirmar que o tapa dado em Bruna configuraria agressão. De acordo com eles, a educadora física foi contra as regras do programa e deveria ser tão punida quanto as sisters que foram expulsas nas edições anteriores.



"Se a Hariany e Ana Paula foram expulsas, essa aí também tem que ser. Nada mais justo. Larissa expulsa", tweetou um usuário. "Boninho, por muito menos a Hariany foi expulsa, né? A Maria também! Direitos iguais ou a Larissa é privilegiada? Queremos uma resposta! Larissa expulsa!", afirmou outra. "Gosto da Larissa, mas foi claramente agressão! 'Ah, mas é amiga', a Hariany também e foi expulsa!", opinou uma internauta.