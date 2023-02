Marília Miranda e o marido Leonardo Oliveira se encontram com Vyni, Bárbara Heck, Laís Caldas e Gustava Marsengo - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2023 13:42

Rio - Marília Cabrita, primeira eliminada do "Big Brother Brasil 23" , já está familiarizada com o título de ex-BBB. A maquiadora conheceu alguns ex-participantes da edição do reality do ano passado. Laís Caldas publicou, na manhã desta quinta-feira (9), registros do jantar com os ex-brothers.