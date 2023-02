Gustavo atende ao Big Fone e está no paredão - Reprodução

Publicado 09/02/2023 11:49 | Atualizado 09/02/2023 12:05

Rio - O Big Fone tocou na casa do "BBB 23" na manhã desta quinta-feira e colocou dois participantes no paredão. Alguns participantes estavam dormindo quando o temido telefone soou na casa do reality show. Gustavo, que estava no gramado conversando com Cristian, atendeu o Big Fone e escutou que estava no paredão. Ele também teve a possibilidade de indicar uma pessoa para a berlinda.

"Atenção, preste muita atenção. Você está no Paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao Paredão com você. Você pode indicar qualquer um na casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão a todos", disse a voz no telefone.

Gustavo, então, indicou Bruno Gaga. "Gente, eu estou no Paredão e eu tenho que levar alguém comigo e como eu já havia pensado se eu ganhasse o Líder novamente eu levaria o Gaga então eu vou levar o Gaga no Paredão comigo. Não vou ser incoerente", disse o fazendeiro.

"Pra que eu fui atender esse telefone?", lamentou Gustavo. "Mas está tudo bem", completou. Tanto Bruno Gaga quanto Gustavo ainda podem se livrar da berlinda. Eles têm duas chances: caso vençam a prova do líder ou a prova Bate e Volta.